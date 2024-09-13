24 із 26 "шахедів" знищили сили ППО в ніч проти 13 вересня

В ніч на 13 вересня російські війська атакували Україну 26 ударними БПЛА "Shahed".

Про це повідомило командування Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

Атаку росіяни здійснювали з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей", - йдеться в повідомленні.

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