В Україні найвищий рівень смертності у світі, - ЦРУ. ІНФОГРАФІКА

Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать останні дані зі звітів ЦРУ про рівень смертності та народжуваності у світі.

Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні наразі становить 18,6 на 1000 осіб - це найвищий показник серед усіх країн світу.

Друга за смертністю країна - Литва - має смертність на рівні 15,02 смертей на 1000 осіб. Третє місце посідає Сербія з показником 14,9 смерті на тисячу осіб.

Найменший рівень смертності – у Катарі з показником 1,4 смерті на 1000 осіб.

За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людей.

На передостанній позиції за народжуваністю опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народження на 1000 осіб.

Лідером за народжуваністю у світі став Нігер з показником 46,6 народження на 1000 людей.

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