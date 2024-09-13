Перемога України має стати стратегічним пріоритетом для всіх нас, - Ландсбергіс
Перебіг війни проти України та згуртованість міжнародної спільноти заради перемоги України є дуже важливим фактором забезпечення та підтримання безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Поки Путін варварськи спустошує Україну, обіцянка Америки про те, що будь-хто, хто вибере Литву своїм ворогом, стане також ворогом Сполучених Штатів Америки, залишається найсильнішою гарантією стримування", - заявив глава МЗС Литви.
Ландсбергіс наголосив на важливості лідерства США у забезпеченні військової та політичної підтримки України, яка продовжує боротися проти російської агресії.
"Принципово важливим залишається лідерство США у забезпеченні військової та політичної підтримки України, яка бореться проти агресора. Ми не можемо сумніватися в тому, що сьогодні поруч з Покровськом триває боротьба не лише за Україну, а й за свободу всього демократичного світу", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Ландсбергіс заявив, що західні країни надто повільно надають підтримку Україні.