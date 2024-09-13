На Волині прикордонниця допомогла незаконно виїхати з України понад 30 військовозобов’язаним чоловікам, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру молодшій інспекторці прикордонної служби на Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що ділки шукали "клієнтів" у соцмережах, а вартість послуг становила 3,5 тис. доларів США.

"Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України", - розповіли правоохоронці.

За даними слідства, за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків.

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Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

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