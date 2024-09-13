Вночі ворог атакував безпілотниками Івано-Франківську область, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури
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Вночі 13 вересня окупанти атакували Івано-Франківську область дронами-камікадзе типу "Шахед".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
"В Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, внаслідок російської атаки жертв та постраждалих немає.
"Працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки", - йдеться в повідомленні.