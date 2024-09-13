Подорожі Путіна за кордон до країн-учасниць Римського статуту - це виняток, а не норма, - прокурор МКС Хан

Візити російського диктатора Володимира Путіна за кордон до країн, які підписали Римський статут, є винятком, а не нормою.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Думаю, що його подорожі за кордон до країн-учасниць Римського статуту – це виняток, а не норма", - зазначив він.

За його словами, йому прикро, що Монголія не дотрималася своїх зобов’язань стосовно виконання ордера на арешт Путіна.

"Та я заохочую вас не засмучуватися через це і не розчаровуватися. Коли у Югославії створити трибунал, Мілошевич, Караджич, Младич ще не були затримані. Ми об’єднані, сконцентровані, тож є перспектива, що це рішення щодо арешту буде виконане", - додав Хан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з прокурором МКС Ханом: Важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

Візит Путіна до Монголії

Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора