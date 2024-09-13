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Роботизовані системи допоможуть скоротити вдвічі кількість людей на лінії фронту, - Мінцифри

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Роботизовані системи допоможуть вдвічі скоротити кількість людей на фронті

Наразі в Україні тестують концепт, який дозволить замінити людей на лінії фронту роботизованими пристроями.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дозволить замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. За рахунок безпілотних систем, роботизованих систем замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", - пояснив він.

За словами Борнякова, сектор defense tech в Україні з початком повномасштабного вторгнення почав стрімкий розвиток, переважно завдяки приватному бізнесу.

На початку 2022 року в Україні було лише три виробники дронів, на сьогодні ця цифра складає близько 700. Два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Вже є десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    І де ми стільки деталей для роботів візьмемо? Та грошей, враховуючи крадівництво.
    А інженерів та майстрів для їх виготовлення?
    І русня теж на місці не сидить, і Китай у них під боком.
  • Пересічний українець 3af2245a
    Ага - "війна у смартфоні" ?

    Зелені недоумки судомно намагаються відсутність мізків замаскувати смартфонами.
    Дарма.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Було б добре - потрібно мільиони роботів
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