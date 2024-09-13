На Харківщині в окупантів спостерігається нестача води та провізії на передових позиціях, солдати самовільно залишають підрозділи. - ОТУ "Харків"
Російські військові на Харківщині через нестачу води та провізії самовільно залишають підрозділи окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
У районі населеного пункту Глибоке спостерігається нестача води та провізії на передових позиціях 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. У зв’язку зі значними втратами серед особового складу зазначеного підрозділу відмічаються випадки дезертирства.
Неподалік Лукʼянців противник здійснює заходи підготовки до штурмових дій.
У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи щодо відновлення боєздатності штурмових груп.
В районі населеного пункту Тихе окупанти посилили підрозділи передових позицій 136 окремої мотострілецької бригади 58 армії.
Бойові дії та втрати ворога
На Харківщині протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів. Здійснили 40 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 394 рази.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 73 істоти, з них безповоротні - 30, санітарні - 43.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 66 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- бойова броньована машина;
- РСЗВ;
- 3 артилерійські системи;
- 8 автомобілів;
- одиниця спеціальної техніки;
- 52 БпЛА.
Також знищено 38 укриттів для особового складу, 2 місця зберігання боєприпасів та 2 стартові майданчики запуску БпЛА.