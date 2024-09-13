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Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді, - указ

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Зеленський оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони ввели главу МЗС Андрія Сибігу та міністра питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України", - йдеться в указі.

Також президент вивів зі складу РНБО Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Дієвість РНБО на рівні ООН, МАГАТЕ і Червоного Хреста...
  • Николай Леонтьев 04abe779
    усі антимайданівці в РНБО.
  • Русский Алкаш
    Просто жесть. Підозрювану у корупції призначили начальником суддів, які розглядають її справу, та ще і в СНБО ввели. Де 73% лохів + 15% тих, хто не прийшов на вибори 2019 року? Вони риготають?
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