Погрози Путіна про війну з НАТО свідчать про складне становище для РФ на фронті, - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що заяви Путіна про нібито втягування НАТО у війну свідчать про те, що у росіян складне становище на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Потрібно дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на українсько-російському фронті, але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна. Вони скоріше показують складне становище росіян на фронті", - сказав він.

Дозвіл Великої Британії на удари по РФ та заява Путіна

За інформацією видання The Guardian, Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ. Зазначається, що відповідне рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись. Припускають, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак".

Своєю чергою, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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