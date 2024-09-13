Зранку рашисти атакували з БпЛА Велетенське та Кіндійку на Херсонщині, є поранені

13 вересня о 9:30 військові РФ скинули вибухівку з БпЛА у Велетенському, близько 10:10 атакували Кіндійку Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Зранку під ударом російського БпЛА опинилося Велетенське. Через скидання вибухівки з дрона постраждали 75-річна жінка та 60-річний чоловік, які перебували на вулиці", йдеться в повідомленні.

Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 10 ранку ворог атакував Кіндійку, травмовано двох цивільних. Зокрема, 55-річний чоловік, який в момент удару перебував на подвірʼї будинку, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Також у прокуратурі Херсонської області повідомили, що в лікарні Херсону померла 78-річна жінка, яка отримала поранення 12 вересня внаслідок артилерійського обстрілу Станіслава.

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