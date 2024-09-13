Кулебу звільнили, бо він дратував Єрмака. Голова ОП хотів більшого контролю над МЗС, - Politico

Дмитра Кулебу зняли з посади очільника міністерства закордонних справ України через напружені стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Останній прагнув більшого контролю над зовнішньополітичним міністерством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на неназваного українського високопосадовця.

Видання зазначає, що відставка Кулеби розглядається як ще один приклад того, як оточення президента Володимира Зеленського позбавляється тих, "хто готовий ставити під сумнів і кидати виклик".

Politico порівнює відставку очільника МЗС зі звільненням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який "конфліктував із Зеленським щодо стратегії війни та необхідності мобілізації більшої кількості людей для участі в бойових діях".

"Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації", - пише видання.

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Politico зазначає, що Кулебою, як і Залужним, захоплювалися західні посадовці, а їхнє звільнення викликало занепокоєння.

Водночас самі звільнені посадовці не висловлювали подібних занепокоєнь публічно, щоб не дати росіянам "пропагандистський привід".

Видання також вказує на те, що перестановки в українському уряді не принесуть кардинальних змін і є "перестановкою крісел", але водночас наголошує на зростаючій потребі в нових обличчях на вищих посадах.

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Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.