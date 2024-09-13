Румунія про атаку РФ на цивільне судно із зерном у Чорному морі: Ця безпрецедентна ескалація порушує міжнародне право

Міністерство закордонних справ Румунії прокоментувало російський обстріл цивільного судна, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту у Чорному морі.

Про це відомство заявило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Румунія рішуче засуджує атаку РФ на комерційне судно у Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни проти України порушує міжнародне право та загрожує глобальній продовольчій безпеці", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Росія повинна припинити напади на комерційні судна та почати поважати свободу судноплавства.

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Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.