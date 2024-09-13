У Пекіні відповіли на критику "мирного плану" КНР та Бразилії від Зеленського: Обговорюємо його із Києвом

У Пекіні заявили, що ведуть перемовини із Києвом щодо китайсько-бразильського "мирного плану".

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту, тому в ініціативі Китаю і Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті", - зазначила вона.

Мао Нін заявила, що в китайсько-бразильському "консенсусі" також ідеться про неприпустимість застосування у конфлікті ядерної зброї чи завдання ударів по атомних електростанціях і міститься заклик до всіх сторін сприяти діалогу та переговорам.

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Речниця МЗС КНР зазначила, що "мирна ініціатива" отримала позитивні відгуки з понад 110 країн, і Пекін, за її словами, обговорює її з Києвом.

"Китай і Україна підтримують тісні контакти з відповідних питань, у тому числі щодо китайсько-бразильського "консенсусу із шести пунктів". Ми продовжимо сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватимемо конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - додала Мао, відповідаючи на запитання про готовність лідерів Китаю обговорювати свої ініціативи щодо завершення російського вторгнення в Україну з владою України.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

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