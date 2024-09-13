На Покровському напрямку підрозділи Нацгвардії ліквідували кілька ворожих ДРГ, - речник НГУ Музичук

За останні дні бійці Національної гвардії України знищили кілька російських диверсійно-розвідувальних груп на Покровському напрямку.

Про це заявив речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"За останні кілька днів підрозділи Нацгвардії знищили групи противника, які намагалися просочуватися у населені пункти та проводити диверсійно-розвідувальні дії. Завчасно виявивши їх, бійці НГУ влаштували їм засідку та знищили. Зокрема, деякі вогневі контакти мали місце на досить близькій відстані й застосовувалася лише стрілецька зброя", - розповів він.

За його словами, найбільша кількість боєзіткнень на Курахівському і Покровському напрямках.

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Музичук зауважив, що попри великі втрати, ворог продовжує спроби вести штурмові дії групами піхоти.

Армія РФ застосовує велику кількість живої сили, намагаючись забезпечити високу щільність на ділянках наступу.

За добу 12 вересня нацгвардійці по лінії фронту знищили 2 танки, 4 авто, 3 одиниці БМП, 1 РСЗВ "Град" та 1 ЗРК "Стріла-1".

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