Норвегія засудила російський удар по вантажівці Червоного Хреста на Донеччині

МЗС Норвегії засудило російський обстріл у прифронтовому селі Віролюбівка на Донеччині 12 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у заяві МЗС Норвегії.

"Ми закликаємо поважати міжнародне право і діяти відповідно до них. Гуманітарні працівники мають бути захищені", – наголосили у заяві.

Як інформує, внаслідок обстрілу Віролюбівки на Донеччині 12 вересня загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста прокоментував обстріл гуманітарної місії у Донецькій області, внаслідок якого загинуло 3 людей.

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