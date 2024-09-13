49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - йдеться в повідомленні.

"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - додав президент.

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