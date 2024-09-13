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49 воїнів та цивільних визволено з полону РФ, зокрема захисників "Азовсталі", - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - йдеться в повідомленні.

"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - додав президент.

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Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України
Із російського полону визволено 49 громадян України

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Володимир Калина f90df052
    Він сам їх туди здавав.
  • Алекс Скела
    Президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.

    Наче сам визволяв!
  • Rostyslav Komarnytsky
    А як щодо азовців? Військові з "Азову" і захисники Азовсталі не завжди одні і ті ж люди. Прокопенко (Редіс) вже робив заяву.
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