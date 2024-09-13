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Наземний дрон-камікадзе знищує близько 20 окупантів у тунелі під залізницею на Покровському напрямку. ВIДЕО

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Українські воїни за допомогою наземного дрона-камікадзе ліквідували близько двох десятків окупантів, які ховалися у тунелі під залізницею на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована успішна бойова робота оператора дрона та вибух у тунелі, опублікований у соцмережах.

"Український наземний дрон влаштував неабиякий протяг у тунелі з російськими окупантами. Як стверджують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, у цій норі під залізничними коліями на Покровському напрямку знаходилося близько двох десятків російських солдатів", - зазначає у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко

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Топ коментарі

  • ОсвальдКоблпот 7abcdef4
    Тунель на той світ. жирік аплодує.
  • Ex perd
    100%. Класний був дрончик.
  • виктор Берёза 3bb2ad6c
    Гарна робота! Слава ЗСУ!
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