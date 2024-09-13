У Росії шістьох британських дипломатів звинуватили у "шпигунстві та диверсійній діяльності" і висилають їх із країни

Федеральна служба безпеки Росії позбавила акредитації шістьох британських дипломатів через звинувачення їх у "шпигунстві та диверсійній діяльності".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на відомство.

Як зазначається, Росія оголосила про видворення дипломатів на тлі візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Сполучених Штатів Америки, щоб обговорити надання дозволу Україні на використання далекобійних ракет на російській території.

У ФСБ заявили, що мають документи, які свідчать про те, що департамент міністерства закордонних справ Британії в Лондоні, відповідальний за Східну Європу та Центральну Азію, координував "ескалацією політичної та військової ситуації" і отримав "завдання із забезпеченням стратегічної поразки Росії у війні проти України".

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Крім того, у ФСБ зауважили, що "виявлені факти дають підстави вважати діяльність британських дипломатів, направлених управлінням до Москви, такою, що загрожує безпеці Російської Федерації", і заявили, що в їхніх діях "були виявлені ознаки шпигунства і диверсії".

Як повідомляється, імена шістьох дипломатів назвали на російському державному телебаченні, а також показали їхні фотографії.

"Англійці не сприйняли наших натяків про необхідність припинення такої практики (здійснення розвідувальної діяльності на території Росії), тому ми вирішили для початку вислати цих шістьох", ‒ заявив співробітник ФСБ на "Росія-24".

Також у ФСБ заявили, що Росія попросить інших британських дипломатів повернутися додому, якщо виявиться, що вони "займаються подібною діяльністю".

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