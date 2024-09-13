Росія виробляє новий дрон-камікадзе "Гарпія-А1" з китайськими двигунами, - Reuters

Росія почала виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіусу дії під назвою "Гарпія-А1" минулого року з використанням китайських двигунів і деталей, які вона використовувала у війні проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела з європейського розвідувального агентства і відповідними документами, передає Цензор.НЕТ.

Розвіддані, які включають контракт на виробництво нового безпілотника, листування компанії щодо виробничого процесу та фінансові документи, вказують на те, що ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російського державного виробника зброї "Алмаз-Антей", виготовило понад 2 500 "Гарпій" з липня 2023 року по липень 2024 року.

Про існування нового російського безпілотника, що використовує китайські технології, раніше не повідомлялося.

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Два джерела в розвідці заявили агентству, що "Гарпія-А1" використовується проти військових і цивільних об'єктів в Україні, завдаючи шкоди критично важливій інфраструктурі, а також призводячи до жертв серед цивільного населення і військовослужбовців.

Вони надали агентству Reuters те, що, за їхніми словами, було зображеннями з України уламків "Гарпії", не надавши подальших деталей. Reuters знайшов інформацію, яка підкріплює цей висновок, але не зміг підтвердити ці зображення самостійно.

Міністерство оборони Росії не відповіло на прохання Reuters прокоментувати цю інформацію.

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Однак МЗС Китаю заявило в коментарі агентству Reuters, що Пекін суворо контролює експорт товарів, що мають потенційне військове застосування, зокрема безпілотників.

"Що стосується української кризи, то Китай завжди був прихильний до просування мирних переговорів і політичного врегулювання", - йдеться в заяві. У заяві також наголошується, що не існує жодних міжнародних обмежень на торгівлю Китаю з Росією.

Що відомо про "Гарпію-А1"?

За даними агентства, "Гарпія-А1" дуже схожий на іранський "Shahed", але має кілька відмінних рис, включаючи унікальний кріпильний плавник і двигуни Limbach L-550 E.

Двигун, який спочатку був розроблений і виготовлений німецькою компанією, тепер виробляється в Китаї місцевою фірмою Xiamen Limbach.

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Також Reuters проаналізувало контракт на суму понад 1 мільярд рублів (10 мільйонів євро), підписаний у першому кварталі 2023 року між міністерством оборони Росії та компанією "Купол" на будівництво заводу з виробництва безпілотників.

Джерела розвідки повідомили, що для виробництва дронів використовується колишній цементний завод, розташований в Іжевську, Удмуртська Республіка, на заході Росії, який був придбаний компанією "Купол" у 2020 році.