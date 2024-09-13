Вперше за довгий час вдалося повернути з полону 15 "азовців", - голова патронатної служби "Азову" Толкачова

В рамках обміну полоненими між Україною та РФ вдалося визволити 15 військовослужбовців полку НГУ "Азов"

Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.

"Азовці" потрапили на обмін вперше за тривалий час. Це переважно жінки. Ще з травня та липня 2023 року, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних великих обмінів", - йдеться в повідомленні.

Толкачова зазначила, що Патронатна служба "Янголи Азову" бере під свою опіку військових, які пройшли через полон, і забезпечуватиме їхнє лікування, реабілітацію та відновлення.

"Але ми повинні далі боротися за всіх тих воїнів "Азову", які досі в полоні Росії. Тож я вкотре звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй, дипломатів усіх країн та очільників всіх релігійних конфесій: поверніть всіх оборонців Маріуполя додому!" - підсумувала вона.

Обмін полоненими 13 вересня 2024 року

Нагадаємо, 13 вересня Україна та РФ провели обмін полоненими, в рамках якого із російського полону вдалося визволити 49 українців та українок.

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