23 жінки вдалося повернути з російського полону, серед них кримськотатарську активістку Умерову, - Коордштаб
У рамках 56-го обміну військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ до України вдалося повернути 23 жінок.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема, це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна повернула також жінок, які примусово брали участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя.
Крім того, на волю вийшла кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.
У Координаційному штабі розповіли, що серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів. Восьмеро - представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро - цивільні.
Звільнені оборонці захищали Україну на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.
В Україну також вдалось повернули полковника медичної служби Віктора Івчука, який керував військовим шпиталем у Маріуполі.
У Координаційному штабі висловили вдячність ОАЕ за допомогу в організації чергового обміну. Там додали, що усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про визволення 49 громадян України із російського полону.