Погрози Путіна про втягування Європи у війну не змінять позиції ЄС щодо підтримки України, - Стано

Залякування російського диктатора Володимира Путіна про втягування НАТО і країн Європи у війну у разі скасування обмежень на застосування західної зброї по РФ не змінить позиції Євросоюзу щодо підтримки України.

Про це на брифінгу заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні бити західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України… Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу", - зазначив Стано.

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Він пообіцяв, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, включно з військовою підтримкою.

"Дискусії стосовно послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають. Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", - додав Стано.