Протягом 8 місяців 2024 року до держбюджету перераховано 22 млрд грн митних платежів, адміністрованих Одеською митницею, - керівник Чердинцев

За 8 місяців 2024 року товарообіг у зоні діяльності Одеської митниці збільшився на третину і склав 15,4 млрд дол. США. Протягом 8 місяців до держбюджету перераховано 22 млрд грн митних платежів, адміністрованих Одеською митницею. Позитивна тенденція спостерігається як щодо експортних операцій, які зросли на 3,2 млрд дол. США, так імпортних, обсяги яких щодо перших 8 місяців 2023 року збільшилися на 0,5 млрд дол. США. Стратегічно важливим залишається спільний контрольний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Рені-Джюрджюлешть". Через нього проходить близько 150 вантажівок експортної та імпортної продукції на добу. Запуск саме спільного пропускного пункту надало можливість зменшити кількість зупинок автотранспорту на контрольні процедури під час перетину кордону та збільшило фактичну пропускну здатність пропускних пунктів. З початком здійснення спільного контролю пропущено майже 12 тисяч різних видів автотранспорту. Кордон перетнули понад 55,5 тисяч громадян.

Про це повідомив голова відповідної структури Юрій Чердинцев під час під час засідання регіональної митної координаційної групи Молдова-Румунія-Україна з оптимізації вантажопотоку та ініціативи "Шляхи солідарності" між ЄС та Україною, яке організувала EUBAM в Кишиневі, передає Цензор.НЕТ.

Захід відбувся під головуванням голови місії EUBAM Славоміра Піхора. В засіданні координаційної групи взяли участь представники митних служб України, Румунії та Молдови, прикордонних відомств Молдови та Румунії, міністерства сільського господарства, міністерства інфраструктури, асоціації міжнародних автомобільних перевізників Молдови тощо.

Також сторони обговорювали можливість оптимізації процедур митного контролю, виключення дублювання митних процедур в суміжних пунктах пропуску та можливості обміну даними результатів митного контролю для пришвидшення часу митного оформлення та покращення його якості.

"Переваги принципу "два кордони – одна зупинка" очевидні. В них на власному досвіді щоденно переконаються як водії вантажівок, так і пасажири автобусів, для яких відведено спеціальну смугу з терміналом. Ми дуже цінуємо ту підтримку, яку надають наші міжнародні партнери. І навіть в такий складний для нашої країни час, ми продовжуємо активно оформлювати експортно-імпортні операції, проводити роботу із покращення умов обслуговування на пунктах пропуску, а також збільшення обсягів товаропотоків і пропускної здатності пунктів пропуску", - наголосив керівник Одеської митниці Юрій Чердинцев.

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