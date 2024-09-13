Україна потребує достатньої далекобійності, щоб примусити РФ шукати мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує дозволу на удари далекобійною зброєю по військових об'єктах на території РФ.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив на важливості для України отримати системи Patriot.

"Яких достатньо у світі та яких ми давно очікуємо від наших партнерів. Коли говориш на зустрічах, важливих, закритих за партнерами, що нам потрібна ППО, то дуже важко щоразу чути у відповідь: "Ми працюємо над цим". Російські ракети та надані Іраном шахеди у цей час, на жаль, також працюють, але в нашому небі і проти наших людей. Путіну не потрібні жодні дозволи, погодження на далекобійність", - наголосив Зеленський.

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"Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія щоденно завдає ударів, де Росія готує сили, де Росія тримає резерви, де вона розташовує військові об'єкти та яку використовує логістику. Кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність", - сказав президент, додавши, що про це детально говорили із главою МЗС Великої Британії Леммі та держсекретарем США Блінкеном.

Зеленський сподівається, що після розмови із ними вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності.

"Хочу підкреслити ще раз - достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності достатньої, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру. Ми дуже сподіваємось на наших партнерів. Сподіваємось на результат", - підсумував президент.

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