У Ромнах на Сумщині запрацював центр рекрутингу української армії. ФОТО

У Сумській області відкрився третій за тиждень центр рекрутингу української армії. На цей раз у місті Ромни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Центр рекрутингу працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а у п’ятницю - з 8:00 до 16:00.

"Дякую Міністерству оборони за цю ініціативу, яка знайшла широку підтримку в наших громадах та органах місцевого самоврядування. Це дає змогу залучити до Збройних сил України саме вмотивований особовий склад, що є ключовим фактором для посилення боєздатності нашої армії" - заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Як зазначили в Міноборони, база центрів рекрутингу української армії налічує понад 10 тисяч вакансій в Сили оборони. Це водії, гранатометники, медики, оператори БПЛА, психологи, юристи, діловоди та інші. Цивільні рекрутерки контролюють кожний етап долучення особи до армії.

"Закликаю всіх мешканців області, міста та громад відвідати ці центри. Наші рекрутерки готові вас зустріти, детально пояснити процес, розповісти про всі нюанси та супроводжувати на кожному етапі — аж до направлення у конкретну військову частину", - додав уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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