Путіну дешевше продовжувати терор, ніж Україні захищатися від нього, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України кожен оборонний пакет - це досягнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Чому Путін може тримати на максимумі власне виробництво своєї зброї? Критичні комплектуючі він отримує. Ми бачимо в російських ракетах, які б'ють щоденно по наших містах та селах, компоненти з усього світу: Америка, Європа, Тайвань тощо. Ланцюжки такого постачання в Росію досі існують. Виявляється, що Путіну дешевше продовжувати терор, ніж нам захищатися від цього ж терору", - наголосив президент.

За словами Зеленського, логістика зброї в РФ та майданчики для російських ударів, на жаль, поки що не досяжні для України.

"Для наших захисних ударів. У нас є ефективні дрони, але дронами не зробиш все те, що мають зробити ракети. Навіть артилерію Путін може взяти більш ніж достатньо та відносно дешево в Північній Кореї. Коли для України кожен оборонний пакет - це досягнення", - додав глава держави.

Також читайте: Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський