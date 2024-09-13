Біля Часового Яру армія РФ проводить до 20 штурмів позицій ЗСУ щодня, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Російські окупанти намагаються підтримувати інтенсивність піхотних штурмових дій на високому рівні біля Часового Яру. Іноді штурми ворога на цьому напрямку тривають хвиля за хвилею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час етеру на "Еспресо" розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"У деякі дні на Часовоярівському напрямку окупанти можуть проводити до 20 штурмових дій наших позицій. Мова йде саме про піхотні штурми без залучення механізованої компонентної. Також вони можуть проводити до 5 штурмів за добу. Тобто, це вказує на те, що вони дійсно не мають якогось невичерпного людського потенціалу", - розповів він.

За словами Калашнікова, боєздатність підрозділів росіян знижується й вони змушені переформатовувати такі підрозділи.

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"Втім, окупанти намагаються підтримувати інтенсивність піхотних штурмів на більш-менш високому рівні. Вони роблять це для того, щоб не дати нам перепочити й підготуватись до тактичних дій. Іноді буває так, що ворожі штурми наших позицій тривають хвиля за хвилею", - розповів пресофіцер 26-ї бригади.

Обстріли КАБами позицій ЗСУ зменшилися

За словами офіцера, російські загарбники зменшили обстріли українських позицій керованими авіабомбами.

"Окупанти почали значно менше застосовувати КАБи на нашому напрямку в порівнянні з весною та літом. Головна причина - їхні літаки активно знищуються на нашому напрямку. Також на інтенсивність застосування КАБів окупантами впливає й час підготовки. Дійсно, вони мають велику кількість КАБів, але час підготовки для їх застосування тривалий. Тому, сьогодні вони застосовують це озброєння на інших напрямках.Там, де вони вважають це більш доцільним", - резюмував Калашніков.

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