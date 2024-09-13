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Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло біля українських АЕС за останні тижні, - "Енергоатом"

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Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло біля українських АЕС

За останні декілька тижнів було зафіксовано більше ніж 70 російських безпілотників та 30 крилатих ракет, які пролітали поблизу українських АЕС. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту.

Про це розповіли в "Енергоатомі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС. Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, до цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.

Зазначається, що компанія надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

Також в "Енергоатомі" додали, що очікують жорсткої реакції міжнародної спільноти на дії Росії, які створюють загрози для українських АЕС.

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