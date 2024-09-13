Питання до податкової: скільки це знущання і грабунок країни триватиме? – експерт про низьку сплату податку на прибуток деяких заправок

БРСМ-Нафта, Мотто та VST заплатили не більше 4 коп. податку на прибуток на літр пального. Ці 3 мережі АЗС очолили податковий антирейтинг ІІ кварталу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у фейсбуці експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"БРСМ – 13% у продажах й 0,7% у сплаті податку на прибуток та 3,2% у загальній сплаті податків. 3 (три) копійки ПнП (податок на прибуток, - ред.)з літра! Навіть більше БРСМ з літра заплатили МОТТО й VST (4 й 3 коп./л ПнП відповідно). Втрьох вони "очолили" податковий антирейтинг ІІ кварталу", – зазначив експерт.

Це, на думку Куюна, викликає питання до податкової.

"Їжте, шановні громадяни воюючої країни! Питання до податкової: скільки це знущання і грабунок країни ще триватиме?" – написав він.

Експерт підтримав запровадження авансової сплати податку на прибуток АЗС.

"Підтримував, а тепер ще більше підтримую запровадження авансової сплати податку на прибуток з АЗС, яка розглядається в пакеті заходів по наповненню бюджету. Хоча й вважаю, що для мереж з високою реалізацією можна було б впаяти й удвічі більше", – підсумував Куюн.

Як повідомлялося раніше, до антирейтингу платників податків з прибутку поміж мереж АЗС за підсумками 2023 року увійшли БРСМ-Нафта, VST, МОТТО, Shell та AMIC. Ці мережі задекларували прибуток на літр проданого пального у понад десять разів менше за лідерів.