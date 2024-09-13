У вересні заплановано зустріч із Байденом, представлю йому план перемоги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч із лідером США Джо Байденом.

Про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає Цензор.НЕТ.

"Цього місяця заплановано нашу зустріч із президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень. Завдяки їм Україна отримує достатню силу, достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, таку війну, яку веде РФ проти України, можна закінчити справедливо кількома шляхами.

"Або армію окупанта витісняють силою, або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації. І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати. Якщо ми однаково із нашим ключовим партнером хочем перемоги, пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру. У світі, на жаль, досі є ілюзії, нібито можна поговорити з Москвою чи окреслити якісь нові червоні лінії, завдяки яким Москва із часом стане м'якшою або схильною до примирення. Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав мир", то ми повинні вже зараз чути, що Україна стала достатньо міцною, достатньо для перемоги. Це буде гарантією миру, це залежить не тільки від нас. Багато в чому від світу", - додав президент.

Також читайте: Зеленський про Курську операцію: Вона дала результати, на які розраховували

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Читайте: Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді, - указ