Червоний Хрест побоявся навіть згадати, що по їхній гуманітарній місії вдарила РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зауважив, що у своїй офіційній комунікації Міжнародний комітет Червоного Хреста побоявся сказати, що 12 вересня по гуманітарній місії у Віролюбівці Донецької області вдарили росіяни.

Про це він заявив під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Учора (12 вересня, - ред.) російська армія завдала одного з численних ударів по Україні. І це був удар артилерії по селу Віролюбівка, що в Донецькій області. Росіяни бачили, куди били, згоріли вантажівки Міжнародного комітету Червоного Христа. Двоє людей були поранені цим ударом. І, на жаль, трьох було вбито... І прикро, дуже прикро бачити, що Червоний Хрест у своїй офіційній комунікації побоявся сказати навіть, що це був російський удар", - заявив президент.

Окрім цього, глава держави нагадав, що в четвер, 12 вересня, російська ракета влучила в балкер із вантажем пшениці в Чорному морі, порт призначень якого був у Єгипті. Зеленський наголосив, що Єгипет ніяк не відреагував на російський удар по цивільному судну в Чорному морі.

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"Просто пощастило, що ніхто з екіпажу не був убитий тією ракетою. І від Єгипту не було реакцій. Жодних. Хоча це їхня продовольча безпека. Але ось так Росія ставиться і до Єгипту, і до продовольчої безпеки, і до вільного мореплавства - ставиться як типовий терорист. Допоки є подвійні стандарти у сфері моралі, Путін може шукати щось інше, крім миру", - додав очільник держави.

Нагадаємо, 12 вересня Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.

Також того ж дня внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.

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