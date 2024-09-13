Зеленський зустрівся із Джонсоном у Києві: Обговорили нарощування допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

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