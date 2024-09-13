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Зеленський зустрівся із Джонсоном у Києві: Обговорили нарощування допомоги Україні

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Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Володимир Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном

"Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • олег блиновский
    Як приємно бачити вірних друзів України, які співчувають і допомагають нам! Джонсону Слава, честь і хвала!
  • Small Jerboa
    БРЕШЕ (як завжди).
    Джонсон вже не займає посад, тому обговорювати будь які рішення, що зараз приймаються з ним не можна.
    А ось, сам Джонсон може неофіційно передавати думки/рішення/застереження поточних керманичей Великобританії...
  • wadpas
    Цей дядько зірвав Стамбульський договорняк.
    Він вже Герой України.
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