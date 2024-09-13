Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти здійснили тут 21 атаку, - Генштаб

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень. 21 атаку окупанти здійснили на Курахівському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артобстрілів з території Російської Федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Семенівка, Старикове та Відродженівське. Також агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Павлівка, Охтирка, Ямпіль та Кисла Дубина, застосувавши вісім КАБів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Гатища.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки неподалік Петропавлівки та Стельмахівки, ще три боєзіткнення тривають поблизу Синьківки, Глушківки та Лозової.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Копанок, Греківки, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири - тривають. Противник застосовував штурмову авіацію по районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Ворог проводив наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито три атаки окупантів.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Андріївки. Один бій завершено, ще два - тривають. Авіаційних ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами зазнали Бондарне та Часів Яр.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, відбулося дві ворожі атаки в районі Дачного. Агресор завдає авіаційних ударів по Торецьку, Костянтинівці, Щербинівці та Петрівці, вже застосувавши дев’ять авіабомб.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Гродівка. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти провели 21 атаку поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. На даний час точиться чотири бої у районах Костянтинівки та Желанного Першого.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири штурми росіян неподалік Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви. На даний момент тривають ще три боєзіткнення у троьх локаціях в районі Вугледара.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну ворожу атаку, ще одна - триває. Зазнали ударів некерованими авіаційними ракетами Миколаївка, Одрадокам’янка та Козацьке.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.

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Крім того, у Генштабі повідомили, що росіяни бомбардують Курську область РФ: за наявною інформацією на цей час по її території завдано 15 ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами.