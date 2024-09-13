Ситуація на Покровському напрямку вирівнюється, - Зеленський

Ситуація на фронті складна, але впродовж останнього часу дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менш, я вважаю, що останні тижні трошки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні випадки", - заявив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що операція ЗСУ в Курській області та бої на Донеччині пов’язані між собою.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні - 1 до 2,5... У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", - заявив президент.

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