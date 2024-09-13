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Ситуація на Покровському напрямку вирівнюється, - Зеленський

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Зеленський про Покровський напрямок

Ситуація на фронті складна, але впродовж останнього часу дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але тим не менш, я вважаю, що останні тижні трошки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні випадки", - заявив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що операція ЗСУ в Курській області та бої на Донеччині пов’язані між собою.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні - 1 до 2,5... У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", - заявив президент.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Янелох, Кураховское направление и Покровское направление отличаются так же мало как скумбрия по 8 от ставриды по 7. Если свинособаки жмут южнее Покровска, то это не значит, что ситуация у самого Покровска "выравнивается". Они просто свой левый фланг там спрямляют, а ты 73%-ных лохов опять разводишь.
  • Frol Fedoroff
    чергове
  • Amber
    Белькотіння цього стратега вже дістала , та як зрозуміло ,
    що він ноль у військовій справі )
    Краще промовчав би ніж постійно бреше на цьому ганебному
    тетемараХвоні😕
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