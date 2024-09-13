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Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували до російської армії, - МЗС країни

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Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували до російської армії

Індія домоглась звільнення 45 своїх громадян, яких незаконно змусили вступити до лав армії РФ та воювати проти України. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Індії, пише NDTV, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Індії розповіли, що ще щонайменше 50 індійців перебувають на фронті в Україні у складі російської окупаційної армії. Речник відомства сказав, що наразі докладаються зусилля для того, щоб їх звідти звільнити.

Видання пише, що близько сотні громадян Індії опинилися в російській армії. Відомо, що четверо індійців загинули внаслідок їхньої участі у війні Росії проти України.

Відомо, що у травні цьогоріч індійські правоохоронці затримали чотирьох людей, які причетні до вербування людей до російської армії.

Нагадаємо, що на початку липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до РФ зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. ЗМІ писали, що однією з тем розмови було питання про повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ.

Читайте також: РФ обманом завербувала понад 90 громадян Індії на війну в Україні, щонайменше 8 загинули, - парламентар Сахнейб

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Топ коментарі

  • Дмитро Муженко 40d505ad
    Статтю хоча б до четвертого абзацу ліньки прочитати ? (тут і відповідь на ваше запитання)
  • Luk Viktor
    45 повернула....
    А скільки чорних пакетів ?
  • Погрібний Олександр
    Сподіваюсь, що повернуть у чорних пакетах!
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