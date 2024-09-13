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РФ прагне стягнути до Курської області 60-70 тис. своїх військових, - Зеленський

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Зеленський про ситуацію на Курському напрямку

На Курському напрямку росіяни почали швидкі наступальні дії, проте серйозних успіхів не мають. РФ прагне стягнути у цей регіон 60-70 тисяч військових.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі, за словами очільника держави, на Курщині перебувають близько 40 тис. військових РФ.

"На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація. Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для наших інших військово-політичних кроків", - заявив президент.

Також під час виступу Зеленський сказав, що завдяки операції ЗСУ в Курській області РФ вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку й уповільнити просування росіян на Донеччині.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Стягне - не сумніваися - було б чим бити
  • belge
    Птица-говорун, ****
  • Пересічний українець 3af2245a
    Звідки Зеленський знає, що там "прагнуть" рашисти ?
    Отак - ляпати, аби ляпати ? Після шашличків Зеленському вірити - себе не поважати.
    Адже майор ФСБ точно Зеленському не доповідає, а Єрмачок і поготів.
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