Зеленський обговорив з Ландсбергісом і Сікорським важливість прискорення вступу України до ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський подякував партнерам за значну оборонну підтримку, зокрема за нещодавні рішення щодо нових пакетів допомоги.

Він поінформував про постійний ракетно-бомбовий терор з боку РФ і наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї по військових цілях на території держави-агресорки.

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Під час зустрічі окрему увагу сторони приділили реалізації двосторонніх безпекових угод, імплементації пунктів Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, а також переговорам між Україною та ЄС. Зокрема, обговорили важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів нашої держави на євроінтеграційному шляху.

Глава держави також відзначив підтримку України з боку Литви та Польщі на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Набуття членства в НАТО є нашою стратегічною метою. Це єдина найнадійніша на сьогодні гарантія безпеки для України та всієї Європи", – підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви та Польщі Габріелюс Ландсбергіс і Радослав Сікорський перебувають з візитом в Україні.