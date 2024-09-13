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САП проситиме арешту для ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка із можливістю застави 40 млн грн

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резніченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготували клопотання про обрання йому (Резніченку - ред.) запобіжного у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40 млн грн", - сказав Синюк.

Попередньо судове засідання має відбутися у понеділок. Підозру Резніченку вручили особисто, додав Синюк.

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Нагадуємо, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ярослав Кийко
    З глузду вже з'їхали з цими заставами. Якого чорта? Хабарників / корупціонерів під час війни відпускати?
  • Dnipro 25e02bf4
    Спиз@див більше 1млрд, залог 40млн.🤡
  • CrossFirenko
    Ну , знову йому нічого не буде. В перший раз трохи побув в тіні, і знову за дерибан сів. Ділиться з ким треба. Не тупий.
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