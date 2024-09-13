САП проситиме арешту для ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка із можливістю застави 40 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготували клопотання про обрання йому (Резніченку - ред.) запобіжного у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40 млн грн", - сказав Синюк.

Попередньо судове засідання має відбутися у понеділок. Підозру Резніченку вручили особисто, додав Синюк.

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Нагадуємо, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.