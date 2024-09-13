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Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії і після цього буде опрацьовувати свою позицію, - Сибіга

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Сибіга заявив, що Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії

Наразі Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Зважаючи на це опрацьовуватимуть позицію Києва.

Відповідну заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві в п'ятницю, 13 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник відомства заявив, що Україна вже висловила дипломатичними каналами своє занепокоєння іранській стороні й у разі підтвердження факту передачі ракет це матиме руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

"Я почав обдзвонювати і координуватися зі своїми колегами, зокрема з Європи, і одним із питань є тема, пов'язана із запобіганням і відповідним реагуванням, якщо факт підтвердиться. Факт постачання іранських ракет (Росії, - ред.)", - сказав Сибіга.

Дипломат зазначив, що європейські колеги чують Україну, і вони "теж реагують для того, щоб цьому запобігти, якщо це ще не сталося, або реагувати за фактом, якщо це буде підтверджено".

"Тому ми вітаємо цю заяву (Євросоюзу, - ред.). Вважаємо її дієвою. Наразі у взаємодії з українськими спецслужбами ми проводимо відповідні заходи для підтвердження цієї інформації, і вже виходячи з цього опрацьовуватиметься позиція української сторони", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

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Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    Тю, увесь світ вкурсі....перевіряльщики, ну-ну
  • Ukrainian Tarot
    Їрмак подзвонив куратору до москви, але той не взяв слухавки. Тож інформація ще опрацьовується.
  • Vlad Ok 3c6a3288
    Что там проверять то. Иран снабжает оружием всех террористов. Чем рашка лучше или хуже чем игил или хамас? ))
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