Зеленський зустрівся з Помпео: Ми потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з колишнім державним секретарем США Майком Помпео.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Зеленський подякував Адміністрації президента США, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.
"Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене", – сказав Зеленський.
Він наголосив на важливості збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посиленні санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.
Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.