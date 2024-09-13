Зеленський зустрівся з Помпео: Ми потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський подякував Адміністрації президента США, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.

"Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене", – сказав Зеленський.

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Він наголосив на важливості збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посиленні санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

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