Вбиство Фаріон: захист вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення

У справі про вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон захист потерпілої сторони наполягатиме на тому, щоб змінити статтю на таку, що передбачає довічне ув’язнення.

Про це на пресконференції заявила адвокатка Наталія Романик, пише hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла Романик, наразі справа розглядається за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак адвокатка планує домогтися перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка стосується вбивства з особливою жорстокістю або з корисливих та хуліганських мотивів і передбачає довічне позбавлення волі.

За словами Романик, їй стали відомі факти, які дають вагомі підстави для такої зміни.

"На мою думку, як адвоката, ті докази, які є в матеріалах справи, говорять, що підозра щодо вчинення злочину саме цією особою абсолютно обґрунтована", - сказала вона.

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Адвокатка також розповіла, що наразі правоохоронці ведуть активну роботу майже цілодобово, зокрема проводять допити та слідчі експерименти. Для підозрюваного призначено судово-медичну експертизу, щоб встановити його осудність.

Зараз проводять амбулаторну судово-психіатричну експертизу. Якщо підозрюваного визнають неосудним, сторона обвинувачення вимагатиме повторної експертизи.

Окрім цього, Романик розповіла, що готує клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

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