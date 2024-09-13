Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ: Його клієнтами є, зокрема, банківські та військові установи, - ГУР

Кіберафахівці ГУР і активісти групи BO Team здійснили чергову операцію в Росії - атакували федеральний посвідчувальний центр "Основание", клієнтами якого є банківські, військові та інші державні й приватні установи РФ. Хакери мають намір продати отримані дані і передати кошти на потреби Сил безпеки та оборони України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня 2024 року кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію на росії - під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє"", - повідомили в ГУР.

Як зазначається, основною діяльністю цього підприємства є видача електронних цифрових підписів. Ця компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора і вважається однією з найбільш захищених та надійних в РФ.

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"Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших", - йдеться в повідомленні розвідки.

Повідомляється, що внаслідок кібератаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувалися послугами російського федерального центру.

Українські хакери мають намір виставити масив отриманих даних на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

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