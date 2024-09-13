Трюдо: Україні треба дозволити далекобійні удари по Росії, незважаючи на погрози Москви
Канада повністю підтримує ідею дозволити Україні використовувати далекобійну зброю по військових об'єктах на території Росії.
Про це заявив канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю, що в канадській провінції Квебек, його заяву цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку Трюдо, Україні потрібно дозволити наносити удари вглиб Росії, незважаючи на погрози Москви, що це втягне НАТО у безпосередню війну з РФ.
Політик заявив, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", щоб запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.
Глава канадського уряду наголосив, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати захопити своїх сусідів.
"Путін намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу", - сказав Трюдо.