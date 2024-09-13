Новини

Четверо українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Румунії

2 11427
f-16,літак

Група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

Про це заявив речник Міноборони Румунії Константін Спіну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За словами Спіну, у Румунію нещодавно прибула група із чотирьох українських пілотів. Наразі вони розпочали теоретичну підготовку в навчальному центрі на авіабазі у Фетешті. У Міноборони Румунії додали, що практика пілотів з України може розпочатися "ближче до кінця року". Водночас там не уточнили деталей.

У листопаді 2023 року Румунія відкрила центр підготовки на винищувачах F-16 на своїй авіабазі Фетешті. Загалом на озброєнні румунської армії є 26 літаків F-16, з яких 17 придбали у Португалії та дев’ять у Норвегії. Також до кінця 2025 року Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки.

Також читайте: Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, - The Economist

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що в Румунії група українських пілотів уже почала проходити підготовку на винищувачах F-16.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    В 1995 році було розформовано Чернігівське льотне училище, ЧВВАУЛ, яке визнано кращим навчальним закладом СРСР що готувало пілотів по профілю винищувальної авіації. Ще якийсь час проіснувала авіаційна база, вч А 4114, готували пілотів для своїх ВПС, білорусів, і африканців, за що країна отримувала валюту, і яку радісно закрили в 2004 році. Все, алєс, крапка, повиривали плити ВПП, позаростало все бур'янами, пройшло чверть століття, і хтось ще питає чому нема Українських пілотів? Люди, ви при своєму розумі, чи зовсім отупіли? Нехай ті падли що це зробили, сідають в ті F-16 і летять, призвища відомі, що не так?
  • Bander UA
    почему не 40???
  • Viktor Mozhaiev
    Напишіть їх дані. Інформація не повна. Мерзота тупорила..
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини