Польща підтримує чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України і готова виділити на неї 100 млн євро, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії, половину цього року і решту - наступного.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про Сікорський заявив під час спільної з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.

"Ми підтримуємо чеську ініціативу і готові виділити на неї 50 млн євро цього року і 50 млн євро - наступного", - повідомив Сікорський.

Він додав, що цьогорічний транш Варшави затримується, оскільки попередній голова Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, яке що займається такими питаннями, затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт.

"Але ми вирішимо цю проблему, і переказ коштів відбудеться ще цього року", - запевнив Сікорський.

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Нагадаємо, сьогодні видання Gazeta Wyborza повідомляло, що Польща нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу, але поки що Варшава не надала на це жодних коштів.

Чеська ініціатива щодо купівлі снарядів для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу.

За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.