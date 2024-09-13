Кірбі на тлі перемовин Байдена і Стармера: Політика США стосовно ударів по території РФ не змінилася

США не планують у п'ятницю, 13 вересня, оголошувати будь-яку нову політику щодо дозволу Україні на удари вглиб РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву Кірбі зробив на тлі переговорів президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в Білому домі.

"Немає жодних змін у нашій точці зору на надання Україні можливостей для нанесення ударів великої дальності для використання всередині Росії. Я не очікую жодних серйозних заяв щодо цього", - сказав американський посадовець.

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Кірбі заявив, що США серйозно сприймають попередження диктатора РФ Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва по Росії. Водночас він зауважив, що це не нова позиція керманича РФ.

"Це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він, очевидно, довів свою здатність до агресії... Тож так, ми серйозно ставимося до цих коментарів", - додав посадовець Білого дому.

Нагадаємо, що раніше було анонсовано зустріч Байдена та Стармера.

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