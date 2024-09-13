Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Пріоритет - оборона та безпека, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це ввечері 13 вересня повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно", - заявив глава Кабміну.

За його словами, доходи очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

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"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий - це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", - сказав Шмигаль.

Другий пріоритет - це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн Кабмін виділяє на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує.

211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн підуть на освіту.

Третій пріоритет - це підтримка регіонів та бізнесу. За словами Шмигаля, місцеві бюджети отримуватимуть допомогу за рахунок дотацій та субвенцій. Зокрема, передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя.

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Шмигаль наголосив, що новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, яка зробить капітальні видатки прозорішими й ефективнішими. Пріоритетом будуть, зокрема, відновлення, енергетичні проєкти й реалізація нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, щоб Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", - заявив очільник уряду.

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