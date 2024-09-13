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Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29, - Сікорський

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Радослав Сікорський

Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цей момент ми передали Україні близько 400 танків, PT-91-91, Т-72 і Leopard 2, які наразі захищають Україну, а деякі, як я чув, також беруть участь у діях у Курській області", - сказав Сікорський.

Крім того, він нагадав, що Польща передала Україні гаубиці Krab та інші елементи військової допомоги. "І мені було приємно почути, що наша техніка, зокрема польського виробництва, добре себе показала", - додав міністр.

Також Сікорський повідомив, що польська сторона розглядає можливість передачі подальших партій техніки.

"Зокрема, можливо, літаків МіГ-29, які на сьогодні необхідні для захисту польського неба. Але, можливо, союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливою", - пояснив глава МЗС.

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Окремо Сікорський наголосив, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам РФ, яка б'є по цивільних об'єктах.

"Україна має священне право запобігати цим злочинам, збиваючи російські бомбардувальники, а також атакуючи інші цілі, що сприяють убивству українців. Єдине обмеження, накладене на Україну, - це те, що є обов'язковим для всіх нас: дотримання міжнародного гуманітарного права", - сказав він.

Крім того, Сікорський додав, що Польща підтримує Україну в забезпеченні її енергетичної безпеки, що є пріоритетом у контексті майбутньої осені та зими.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    ой які вони добрі... за передану нам совкову рухлядь,бардзо гоноровиє отримали від Заходу Леопарди,Абрамси і на амерогроші купили в Кореї винищувачі ФА-50. тепер гоноровиє з чистою совістю вимагають в України визнати вбивство на Волині 180 тис.млн.уродзоних поляків,ексгумацію цих мільйонів і у майбутньому виплату репарацій (багато мільярдів)....
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Вікі каже - є. Станом на 2023 у Польщі було 900 танків різних типів.
  • Дан Корвин
    Много у Греции (1200 ед.), но не дадут- готовятся больше столетия к войне с Турцией.
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