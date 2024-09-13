Ми просунулися у цій справі, - Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо Українського легіону у Польщі

Підготовчі заходи для створення Українського легіону в Польщі перебувають на стадії фіналізації Міністерствами оборони обох країн. Польща готова підготувати цей добровольчий військовий підрозділ на своїй території.

Про це на пресконференції у Києві 13 вересня повідомили міністри закордонних справ України і Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник українського МЗС Сибіга нагадав, що у двосторонній безпековій угоді між Україною та Польщею є положення, яке передбачає співпрацю обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на польській території. Цей підрозділ буде складатися з українських громадян-добровольців, що проживають за кордоном.

"Для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають відбутися підготовчі кроки по лінії Міноборони, вони зараз на стаді фіналізації. Після завершення усіх підготовчих заходів це перейде у практичну площину", - сказав Сибіга.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Сікорський заявив про просування у справі щодо створення Українського легіону. Водночас він зазначив, що не може розкрити більше деталей, "щоб не давати Росії можливості здійснювати акти саботажу, які вже відбуваються в Польщі".

"Ми просунулися в цій справі. Польща підтримує готовність до навчання української бригади на нашій території", - додав дипломат.

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Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

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